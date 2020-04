MyNet, con app ‘fai da te’ scambio documenti in modalità protetta

Roma, 16 apr. (Labitalia) – Una piattaforma che permette a ogni azienda di ‘costruirsi’ da sola la propria app, anche e soprattutto in questo particolare momento. E’ MyNet startup nata a Udine l’anno scorso che conta ormai 10mila utenti. A fondarla Manuele Ceschia. MyNet è una piattaforma mette a disposizione una trentina di moduli diversi (timbracartellino, piano ferie, chat, statino paga, etc.). Una volta che si scelgono i moduli, la piattaforma realizza l’app aziendale nel giro di 24 ore e la rende scaricabile. In questo modo, ogni azienda può dotare i propri dipendenti di uno strumento utilissimo a gestire la quotidianità, permettendo loro di prenotarsi le ferie, scaricare lo statino paga, chattare in sicurezza, timbrare entrata e uscita, tutto direttamente dal loro smartphone.

“Salvaguardare e consolidare – spiega all’Adnkronos/Labitalia Manuele Ceschia – la relazione tra azienda e dipendenti, in un momento come questo, è davvero indispensabile per la tenuta stessa delle aziende. Ritrovarsi di colpo ad avere i propri dipendenti al lavoro da casa, senza contatti diretti per settimane tra colleghi, è un’esperienza particolarmente impegnativa per ogni realtà, anche per quelle più organizzate”. Più in generale, “investire in questo momento sul rafforzamento delle relazioni tra i propri dipendenti è un fattore cruciale dal quale dipenderà la possibilità delle aziende di superare la crisi che già ora ci stiamo apprestando ad affrontare”.

“Questa emergenza – chiarisce – ha costretto migliaia e migliaia di imprese a riorganizzarsi nel volgere di un fine settimana, spesso sperimentando per la prima volta il lavoro da remoto. In questo scenario, servono strumenti nuovi per salvaguardare il funzionamento delle organizzazioni aziendali. In questa prospettiva, una app è la soluzione più semplice e funzionale da adottare”. “Noi – sottolinea Manuele Ceschia – mettiamo a disposizione una piattaforma con la quale ogni azienda può costruirsi un’app personalizzata, scegliendo tra una trentina di funzionalità diverse: da quella che permette di scaricare lo statino paga a quella che dà modo di timbrare il cartellino (ovviamente in modalità virtuale); da quella che consente di scambiarsi documenti in modalità protetta e riservata a quella che consente di prenotarsi ferie e permessi”.