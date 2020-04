Coronavirus: Pd, ‘per sindaci buon passo avanti grazie a intesa con governo’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “L’esito del tavolo che si è svolto oggi pomeriggio tra il ministro dell’Economia Gualtieri e i suoi due viceministri insieme ai rappresentanti di Anci e Upi è certamente un buon passo avanti. Avevamo già auspicato che si dessero alcune risposte importanti agli enti locali, particolarmente stremati da un’emergenza che li trova ogni giorno in prima linea e che causa ai loro bilanci perdite e mancate entrate. Lo sottolinea Caterina Bini, responsabile Enti Locali del Partito Democratico.

“La buona discussione di oggi che ha trovato l’assicurazione di un fondo da 3,5 miliardi per gli enti locali e che ha discusso anche di come far ripartire gli investimenti per la fase due, crediamo sia un buon risultato per Comuni ed enti locali”.