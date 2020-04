Coronavirus: dl aprile varrà 70 mld**

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il decreto aprile sarà corposo, molto più del Cura Italia a cui dovrà dare seguito. Stando a fonti di governo, varrà circa 70 miliardi di euro, risorse con cui l’esecutivo dovrà, tra le altre cose, prorogare il bonus per gli autonomi, che dovrebbe passare da 600 a 800 euro, ma contenere anche gli indennizzi a fondo perduto allo studio del governo per le imprese sulla base delle perdite registrate.

Salvo accelerazioni nel weekend, il provvedimento non sarà sul tavolo del Cdm fissato per lunedì prossimo – “siamo ancora indietro sul testo”, riferiscono le stesse fonti – ma il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il disco verde alla relazione sul nuovo scostamento di bilancio, dopo quello di 20 miliardi chiesto per il decreto di marzo.