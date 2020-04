Coronavirus: Orlando, ‘no a ordine sparso, falsa partenza scenario peggiore’**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Lo chiedo con il massimo rispetto e senza alcuna polemica, siete certi che una ripartenza in ordine sparso e senza un andamento epidemiologico positivo consolidato sia una buona idea? E lo dico non solo dal punto di vista sanitario”. Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Fb.

“Una falsa partenza con una conseguente nuova stretta sarebbe lo scenario peggiore possibile anche per la nostra economia già così fortemente provata. Occorrerà gradualità, flessibilità (alcune scelte dovranno essere adeguate progressivamente) e ancora una volta rispetto scrupoloso delle disposizioni”.

“Si’, perché dobbiamo sapere che basterà pochissimo per incrinare i risultati sino a qui raggiunti nel contrasto al virus. Certo sui luoghi di lavoro che hanno proseguito la produzione e’ stato possibile assicurare condizioni di sicurezza ma lo scenario che si prospetta con una ripresa più consistente è diverso”.