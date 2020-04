Coronavirus: Meloni, ‘Conte non attacchi noi per nascondere difficoltà maggioranza’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Conte non dovrebbe fare la conferenze stampa contro di noi per nascondere le difficoltà della sua maggioranza perché noi, al contrario, stiamo cercando di dare una mano”. Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Porta a Porta.

“Non è vero che noi abbiamo indebolito l’Italia in questa trattativa. Anzi proprio perché abbiamo acceso i riflettori e mettendo in allerta l’opinione pubblica, noi abbiamo rafforzato Conte nella trattativa in Ue. Noi non abbiamo indebolito l’Italia, non lo faremo mai”.