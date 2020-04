Ponte crollato: Leu, ‘accertare responsabilità, interrogazione a De Micheli’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Quanto accaduto oggi con il crollo del ponte sul fiume Magra evidenzia l’urgenza di attuare un piano straordinario di verifica e di manutenzione alle infrastrutture del nostro Paese. Per fortuna, per le restrizioni agli spostamenti legate all’emergenza Covid-19, sul ponte non c’era il solito traffico quotidiano, altrimenti poteva esserci una strage”. Lo affermano i deputati di LeU Federico Fornaro e Luca Pastorino che sul caso del ponte crollato sul fiume Magra hanno presentato una interrogazione al Ministero dei Trasporti.

“Ma la cosa più grave è che ad Anas erano state segnalate da tempo criticità e che, a seguito di alcuni controlli, vennero escluse situazioni di pericolosità tali da compromettere la sua funzionalità statica e che, di conseguenza, non erano giustificati provvedimenti emergenziali”.

“La ministra De Micheli assuma tutte le iniziative per accertare al più presto le responsabilità di quanto accaduto e predisponga, di concerto con le amministrazioni locali, un piano straordinario di controllo e di messa in sicurezza delle infrastrutture del nostro territorio nazionale e, in particolare, dei territori fortemente colpiti da eventi alluvionali”.