Iotti: centenario nascita, Turco ‘Nilde oggi? farebbe leggi su smart working’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Il 10 aprile saranno 100 anni dalla nascita di Nilde Iotti. Gli eventi per il centenario sono state sospesi per via dell’emergenza Coronavirus ma la Fondazione, presieduta da Livia Turco, ha comunque attivato alcune iniziative on line. Sarà ad esempio possibile scaricare il volume ‘Nilde. Parole e scritti 1955 -1998′ che contiene i discorsi parlamentari sulle battaglie relative alla emancipazione femminile della presidente della Camera.

“Nilde Iotti oggi? Farebbe leggi per lo smart working, sostegno alle madre lavoratrici e per lotta alla violenza di genere”, dice la presidente della Fondazione, Livia Turco.

“In un momento storico così difficile, in cui la lotta femminile per il raggiungimento degli obiettivi di diventare classe dirigente e migliorare la propria condizione sociale è ancora lontana ad avverarsi, è di fondamentale importanza ricordare l’esempio di una donna che per la prima volta nella storia politica italiana ha presieduto un ramo del Parlamento, ha dato un contributo significativo alle scelte della nostra Costituzione, e che con costante e lucido impegno ha contribuito a mutare quella che allora era la condizione della donna in Italia”.