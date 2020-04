Gemelli, l’anticipazione del photobook sull’emergenza COVID-19

(Adnkronos) – La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha realizzato in tempi da record il Columbus Covid 2 Hospital, hub regionale per contrastare l’emergenza sanitaria in corso, fornendo la sua equipe medica, le sue eccellenze nella cura e le sue capacità tecnologiche alla città di Roma e alla Regione Lazio.

Il Columbus Covid2 Hospital nasce per assistere i pazienti affetti o i casi sospetti di Covid-19, assicurando loro le migliori cure possibili nella massima sicurezza.

L’allestimento della struttura, dotata di 74 posti letto singoli e 59 posti letto di terapia intensiva, è stata possibile grazie alla generosità e alla sensibilità di numerosi donatori, grandi aziende e singoli, che hanno creduto in un progetto di grande valore per il Paese.

Questa raccolta di foto nasce come testimonianza viva e profonda dello spirito di comunità che è dietro la nascita del Columbus Covid 2 Hospital.

Si ripercorrono così i luoghi, i momenti, i volti di un percorso ricco di significati che vanno oltre la mera creazione materiale.

Superata la fase emergenziale, verrà prodotta una edizione integrale di cui questa raccolta è un’anticipazione, per offrire una visione complessiva di un’esperienza collettiva resiliente nelle avversità emergenziali.

L’autore delle fotografie è Luigi Avantaggiato (). Fotografo freelance, dopo un dottorato di ricerca in studi visuali, inizia a lavorare come fotografo documentarista, con un forte interesse per tematiche legate alle trasformazioni socio-antropologiche e ambientali, esponendo i suoi lavori in mostre e festival in Italia e all’estero. È autore di saggi e ricerche su fotografia, cinema e arti visive.

A Domenico Barrilà è stato chiesto di commentare le 6 immagini componenti questa anteprima. Domenico Barrilà è uno psicoterapeuta e analista adleriano, particolarmente attento all’influenza delle relazioni comunitarie sulla psiche e viceversa. È autore di oltre un migliaio di articoli nonché di circa 25 volumi, molti dei quali ristampati e tradotti in diversi paesi, tra questi ricordiamo “I legami che ci aiutano a vivere” (Feltrinelli), “Quello che non vedo di mio figlio” (Feltrinelli), “I Superconnessi” (Feltrinelli), “Tutti Bulli. Perché una società violenta vuole processare i ragazzi” (Feltrinelli). Cinque mesi fa è uscito il suo primo romanzo, “La Casa di Henriette”, affermatosi come un piccolo caso letterario.