Exor: Elkann, ‘Covéa buona cosa per PartnerRe’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “La decisione di procedere con la vendita è stata difficile. Ma alla fine abbiamo concluso che Covéa sarebbe stata una buona casa per PartnerRe e per i suoi dipendenti e l’accesso al suo patrimonio avrebbe offerto vantaggi competitivi”. Ad affermarlo è il presidente di Exor, John Elkann nella lettera agli azionisti. “L’impegno di Covéa ad entrare nel settore della riassicurazione, un’interessante business complementare oltre che un modo per diversificare a livello globale la sua forte presenza domestica in Francia, crea un’ottima combinazione con PartnerRe. Infatti i primi contatti tra il team di Covéa e quello di PartnerRe sono stati molto positivi”, conclude Elkann.