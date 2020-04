Coronavirus: sindaco Messina, ‘annullamento ordinanza? Vomitevole, Lamorgese si dimetta’ (2)

(Adnkronos) – Il sindaco di Messina Cateno De Luca ribadisce “alla luce dell’ulteriore gesto che ha fato il ministro” che “Lamorgese conferma la sua inadeguatezza al ruolo istituzionale che ha e quindi si deve dimettere”. Poi spiega: “La ministra agisce violentando il territorio e le rappresentanze democratiche del territorio – dice De Luca- Non vedo l’ora di assistere a questo spettacolo indecoroso di un Consiglio dei ministri che si riunisce per deliberare l’annullamento dell’ordinanza del sindaco De Luca e attendo pure che il Presidente della Repubblica faccia il suo decreto, come prevede la procedura, per recepire la delibera di annullamento”.

“Consegnerò simbolicamente la mia fascia tricolore al ministro Lamorgese, la farò avere in Prefettura e aspettiamo che venga la signora ministra a gestire questa situazione di emergenza che noi in trincea continuiamo a gestire, è un obbligo nei confronti dei miei cittadini. Diversamente mi sarei dimesso ma in questa fase non lo faccio. E’ ovvio che aspetto la ministra a gestire la situazione emergenziale in modo tale da tranquillizzare il popolo siciliano di fronte a questa vergogna di sbarchi abusivi che rasentano i crimini di Stato”, conclude Cateno De Luca.