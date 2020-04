Coronavirus: Gallera, ‘contact tracing effettuata sin dai primi contagi’

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – “La sorveglianza epidemiologica, meglio detta contact tracing, è stata, effettuata sin dai primi contagi, su direttiva della Direzione generale Welfare, da parte dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Ats, che, a seguito di comunicazione di caso sospetto da parte del medico e di conferma del test positivo, hanno proceduto – e procedono tutt’ora – alla ricerca dei ‘contatti stretti’ mediante interviste mirate; i contatti vengono poi a loro volta intervistati, così da ottenere informazioni circa il loro stato di salute, nonché per prescrivere, ove necessario, il regime di quarantena e le relative modalità di svolgimento”. Così l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera replica ai medici lombardi che, in una nota di due giorni fa, gli contestano l’assenza delle attività di igiene pubblica (isolamenti dei contatti, tamponi sul territorio a malati e contatti).

Nella replica Gallera, che ricorda l’emergenza coronavirus che sta affrontando la Lombardia, sottolinea come “Tale attività, molto precisa e particolareggiata quando i numeri dei casi sono contenuti, diviene ovviamente più difficoltosa quando raggiungono i livelli attuali di epidemia, specie in alcuni territori”.

Da un monitoraggio effettuato il 26 marzo scorso era emerso come nonostante il “numero altissimo di segnalazioni ricevute, proprio di una epidemia”, il sistema “ha sostanzialmente retto, consentendo di raccogliere dati precisi sull’andamento dei contagi, tanto da avere prodotto i primi dati occidentali utilizzabili dagli altri paesi europei”.