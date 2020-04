Coronavirus: D’Alfonso, ‘comuni devono ricostituire certezza finanza pubblica locale’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “I comuni hanno necessità di ricostruire la propria capacità economica e finanziaria poiché i servizi comunali e gli impegni contrattuali in esercizio continuano a decorrere”. Lo sottolinea Luciano D’Alfonso, capogruppo Pd commissione finanze e tesoro del Senato.

“La pandemia ha preteso, come è noto, lo stop delle attività economiche e delle capacità tributarie locali e per queste ragioni la finanza pubblica centrale deve ricostituire la capienza necessaria per non consegnare i comuni italiani all’impossibilità dei servizi minimi e alla negazione dei servizi fondamentali per la persona”.

“Vanno trovate velocemente la sede e soluzione tra Governo e Autonomie Locali per ricostruire la certezza della finanza locale. I Comuni Italiani hanno urgenza di ricostituire la certezza della Finanza Pubblica locale”.