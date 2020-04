Coronavirus: Crimi, ‘per Ue momento decisivo, solidarietà sia centrale’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “L’Eurogruppo non ha ancora raggiunto un accordo, che andrà trovato. Fondamentale è che ciò avvenga per il bene e nell’interesse di tutti”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. “Il fatto che si renda necessario più tempo rispetto a quello previsto -aggiunge- ci dà il segno dell’importanza delle decisioni da assumere”.

“L’Unione europea oggi più che mai è chiamata a dare dimostrazione di non essere una aggregazione, una somma, ma una vera comunità che mette al centro il valore della solidarietà, che precorre i tempi e guarda al futuro attraverso una via condivisa. È necessario -conclude Crimi- che in tutti prevalga la consapevolezza che non possiamo permetterci di fermarci o voltarci indietro: dobbiamo andare avanti”.