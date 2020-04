Coronavirus: Conte, ‘delusione non è mia ma di europei se Ue non unita’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “La delusione non è mia, di Giuseppe Conte, la delusione è di tutti gli europei, anche dei cittadini tedeschi, ne sono convinto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista a Bild, sulle delusione che animano l’Europa e sulla possibilità che non si arrivi a una risposta unitaria.

“Nessuno ha un vantaggio se l’Europa non riesce a mettere in piedi una reazione concreta e solida, qui non si tratta di Italia – mette in chiaro il presidente del Consiglio – Non abbiamo mai vissuto una situazione d’emergenza di questo tipo percio’ sono i cittadini europei che si aspettano una soluzione europea”.