Coronavirus: Confagricoltura, ‘basta dare la colpa agli allevatori del Nord’

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – “Basta con tesi prive di evidenza scientifica”. Lo chiede il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli, dopo che su alcuni organi di informazione sono state rilanciate teorie, rilanciate anche dal presidente degli industriali lombardi, Marco Bonometti, sul fatto che sia il mondo allevatoriale la causa originaria del contagio da Covid-19 nel nord Italia. In particolare nei territori di Lodi, Cremona, Brescia e Bergamo

“Purtroppo questa tesi, basata su ricostruzioni verosimili ma non accertate, è stata ripresa anche da autorevoli rappresentanti del mondo economico e produttivo, come il presidente degli industriali lombardi. Siamo molto stupiti – dice Boselli – da chi, in un momento difficile come questo, perde il proprio tempo ad alimentare polemiche sterili: siamo ancora in piena emergenza sanitaria, abbiamo di fronte a noi una crisi economica gravissima, non sappiamo ancora come gestiremo le prossime settimane in assenza di adeguate forniture di dispositivi di protezione individuale e di test sugli anticorpi”.

In questa situazione, “rilanciare ipotesi non provate non solo è fuori luogo ma anche completamente inutile. Peraltro – prosegue il presidente – nelle riunioni operative che sono state fatte a livello provinciale e regionale, il mondo degli allevatori non si è mai opposto alla creazione di zone rosse di sicurezza per evitare la diffusione del contagio e si è sempre adeguato scrupolosamente alle normative che sono state di volta in volta emanate, proseguendo ancora oggi nello svolgimento del proprio lavoro, nonostante le numerose difficoltà. Siamo sempre in prima linea per produrre un cibo sano e sicuro per tutti”.