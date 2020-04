Coronavirus: assessore Sicilia, ‘stretta per Pasqua e festività, no a calo attenzione’

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – “Le festività pasquali, il 25 aprile e il primo maggio sono tre momenti in cui ci potrebbe essere un allentamento del rispetto delle misure di distanziamento sociale e non possiamo permettercelo”. Così l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza nel corso del suo intervento all’Ars. Razza, che ha ricordato come negli ultimi tre giorni i contagi sono in calo nell’isola, ha anche sottolineato come alcuni dei focolai nati in Sicilia sono dipesi proprio da comportamenti di questo tipo.