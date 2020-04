Un altro ostacolo superato lungo la strada che porta alla conclusione di una delle stagioni più controverse che la storia del calcio ricordi. Dopo il rinvio dei campionati Europei, c’era un altro nodo da sciogliere per poter far slittare il termine dei tornei oltre il 30 giugno, ossia quello relativo ai contratti di calciatori e allenatori in scadenza proprio a quella data. Sul tema è intervenuta ieri la Fifa che ha adottato una serie di direttive per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Tra queste, la principale riguarda proprio i vincoli contrattuali dei tesserati delle società professionistiche. Il massimo organismo internazionale ha stabilito la proroga dei contratti fino a quando la stagione non sarà effettivamente conclusa, eliminando di fatto la deadline del 30 giugno. Il prolungamento delle scadenze contrattuali interessa da vicino il Benevento.

