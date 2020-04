Coronavirus, WindTre dona 1500 tablet e smartphone a ospedali italiani

ROMA (ITALPRESS) – WindTre promuove una ulteriore iniziativa a supporto di strutture ospedaliere italiane impegnate a fronteggiare l'emergenza coronavirus.

L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha avviato la donazione di 1.500 device, tra smartphone e tablet, provvisti di sim con traffico dati e voce illimitato, destinati ai pazienti Covid-19 ricoverati in isolamento. I dispositivi sono comprensivi anche di bustine protettive, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme igieniche.

I device sono gia' in funzione in diverse strutture italiane tra cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea e l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, nel Lazio; in Piemonte, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, l'ospedale di Rivoli – ASL TO3 e nei presidi ospedalieri dell'ASL TO4; in Lombardia, presso l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l'ospedale Bassini – ASST Nord Milano, l'ASST di Cremona, l'ASST degli Spedali Civili di Brescia e nell'ASST di Crema. Inoltre, le sim sono attive presso l'Ospedale "Magalini" di Villafranca – ULSS 9 Scaligera; l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; l'Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Domenico Cotugno di Napoli, la Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei e presso l'Ospedale Generale Regionale "F.

Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari).

WindTre estendera' il servizio anche in altre strutture ospedaliere italiane.

Per quanto riguarda la regione Lazio, la donazione di smartphone, tablet e di bustine protettive e' stata realizzata in collaborazione con l'AS Roma tramite Roma Cares, la fondazione del Club impegnata in attivita' di valenza sociale e particolarmente operativa in queste settimane nel contrasto all'emergenza Covid-19.

