Coronavirus: Parente (Iv), ‘appello a Catalfo, risponda su situazione in Anpal’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “In questa fase di terribile emergenza sanitaria abbiamo bisogno di enti pubblici che funzionano e che diano il buon esempio. Abbiamo chiesto già da dicembre alla ministra Catalfo di rispondere della situazione di Anpal servizi e del suo presidente Parisi che avrebbe un doppio incarico, in Italia e dall’Università del Mississipi risultando incompatibile, e che sarebbe andato negli Stati Uniti in un momento così drammatico di crisi occupazionale dei lavoratori italiani. È doveroso ora per la Ministra rispondere sul funzionamento dell’agenzia per le politiche attive italiana”. Lo scrive Anna Maria Parente di Iv su Facebook.