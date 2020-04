Coronavirus: Palermo, tavolo permanente sindacati-Comune su emergenza

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – Un tavolo permanente con il Comune di Palermo, per affrontare tutti i temi cruciali legati all’emergenza sanitaria da Covid 19. Ad ottenerlo sono state le confederazioni palermitane di Cgil, Cisl e Uil che oggi hanno incontrato in videoconferenza il vicesindaco Fabio Giambrone, gli assessori alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina, alla Mobilità Giusto Catania e alla Scuola Giovanna Marano.

“Apprezziamo questa importante linea diretta di dialogo instaurata dal Comune in questi giorni così difficili per tutti – affermano i segretari Campo (Cgil), La Piana (Cisl) e Borrelli (Uil) – Affronteremo insieme i temi del disagio sociale che sta crescendo in città, dagli aiuti alimentari in distribuzione in questi giorni alla scuola, al tema della sicurezza dei dipendenti del Comune e partecipate”.

Sugli interventi contro la povertà, i sindacati hanno dato disponibilità per mettere a disposizione le proprie sedi ed esperti per assistere le famiglie nella presentazione delle richieste da inviare all’amministrazione per ottenere gli aiuti. “Ciò che manca è una vera e propria mappatura dei bisogni dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli della popolazione, per avere chiaro il quadro degli interventi necessari – sottolineano i tre segretari – Sappiamo che l’Anci ha segnalato alla Regione siciliana una serie di difficoltà sull’erogazione dei fondi destinati agli enti locali per predisporre misure contro la povertà. Ci uniamo all’appello dei sindaci per chiedere che vengano semplificate e velocizzate le procedure”.