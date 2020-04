Coronavirus: Iv, ‘misura colma, Parisi si dimetta da Anpal’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Non contento delle pesantissime ombre che gravano sulle spese relative al suo incarico e dei deludenti risultati del suo lavoro alla presidenza dell’Anpal, Parisi ha deciso che il modo migliore per dare il suo contributo in questo delicato momento era andarsene dall’Italia. La misura è colma: Parisi rassegni le sue dimissioni”. Lo dichiara Camillo D’Alessandro, capogruppo di Italia Viva in Commissione Lavoro.

“Solo poche settimane fa – ricorda – Parisi finì nell’occhio del ciclone per un atteggiamento a dir poco disinvolto rispetto alle spese sostenute per svolgere l’incarico di presidente Anpal. In pochi mesi Parisi è riuscito a spendere 160mila euro: 71 mila euro per i voli con gli Stati Uniti, 50mila per il noleggio con conducente, 30mila euro per l’affitto di una casa. Tutto, rigorosamente non rendicontato. Per di più, il miracoloso software che avrebbe permesso di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro è ancora avvolto nel mistero”.

“Finora, insomma, l’unica cosa che Parisi ha saputo fare è stato sperperare (e senza alcun rendiconti) il denaro pubblico. Ora all’inefficacia del suo lavoro si aggiunge l’irresponsabilità della fuga. La sua permanenza sulla poltrona di presidente Anpal è priva di senso. Chiediamo che si dimetta”, conclude.