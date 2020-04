Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Alle 17 di oggi le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 4.014.829 per più di 7,7 milioni di beneficiari, così suddivise: indennità 600 euro 3.535.616; congedi parentali 195.186 ; Bonus baby sitting 35.879; Cigo 162.000 domande per 2.486.000 beneficiari; Assegno ordinario 86.148 domande per 1.463.036 beneficiari. Lo rende noto l’Inps in un comunicato.