Coronavirus: il testo della lettera inviata da Fico e presidenti Parlamenti Ue ad autorità Europa

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Questo il testo della lettera che, su iniziativa del presidente della Camera, Roberto Fico, è stata inviata alle autorità dell’Unione europea dai presidenti di 10 assemblee dei Parlamenti di 7 Stati membri.

“La tragica emergenza del COVID-19, con l’impatto pesantissimo che sta producendo sul piano sanitario, economico e sociale, costituisce un fenomeno del tutto imprevedibile e senza precedenti per le sue dimensioni globali che ha sconvolto abitudini e ritmi di vita delle nostre società. Siamo chiamati ad affrontare un nemico di cui ancora poco si conosce, se non la estrema pericolosità in primo luogo in termini di vite umane e per il benessere delle nostre società”.

“I costi della pandemia e la sua durata non sono al momento quantificabili: in ogni caso, già oggi gli effetti di un sostanziale blocco dei movimenti, degli scambi e di molta parte delle attività economiche si fanno sentire molto duramente nella esperienza quotidiana di tutti noi cittadini di un Continente che risulta particolarmente colpito”.