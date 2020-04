Coronavirus: Fontana, ‘con Conte sempre ottimi rapporti’

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – “Con il presidente del Consiglio abbiamo sempre degli ottimi rapporti, rilassati, se su qualche cosa non abbiamo la stessa opinione credo che la democrazia sia anche quello, avere pareri diversi. Stiamo collaborando sempre”. Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Commentando la polemica sull’istituzione di una zona rossa in alcune zone particolarmente colpite della Lombardia Fontana ha spiegato che “noi abbiamo insistito perché venisse realizzata una zona rossa, il Governo ci ha sorpassato, nel senso che ha realizzato una zona rossa in tutta la Regione Lombardia. Noi avremmo potuto intervenire, secondo il primo decreto Legge del Governo, solo nelle more dell’adozione”.

Se il presidente Conte dice che si sarebbe potuto, “evidentemente i consulenti del presidente Conte sono diversi dai miei, a me hanno detto che non potevo decidere un nuovo provvedimento, dopo che un provvedimento era stato preso dal Governo”.