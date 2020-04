Coronavirus: Fico e presidenti Parlamenti Ue,’Camere abbiano ruolo centrale’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Nel confronto che si sta svolgendo sulle questioni legate all’emergenza coronavirus, “è essenziale che siano coinvolti i Parlamenti quale istituzioni rappresentative, espressione più alta della democrazia e delle istanze delle nostre popolazioni”. E’ quanto si legge nella lettera inviata alle principali autorità dell’Ue su iniziativa del presidente della Camera, Roberto Fico, e sottoscritta dai presidenti di 10 assemblee dei Parlamenti di 7 Stati membri (Francia, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia), a cominciare dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

“Le nostre assemblee -sottolinea il documento- stanno contribuendo, nei rispettivi ordinamenti costituzionali e in conformità con i propri regolamenti parlamentari, alla adozione di misure straordinarie per il contenimento della pandemia, per il rafforzamento dei sistemi sanitari, per la salvaguardia della produzione e della distribuzione di beni e servizi essenziali e per limitare gli effetti negativi sull’economia e l’occupazione. Riteniamo fondamentale che i Parlamenti nazionali svolgano un ruolo attivo anche nella definizione a livello europeo di soluzioni adeguate per garantire il superamento dell’emergenza, che mette in gioco la tutela dei nostri valori comuni, dei diritti e delle libertà fondamentali e la tenuta stessa dei nostri modelli sociali”.