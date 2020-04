Coronavirus: Fico e presidenti Parlamenti Ue, ‘una sola voce in confronto con altri Continenti’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “E’ di fondamentale importanza sviluppare una sovranità industriale europea, specialmente per produrre beni e materiali essenziali nel settore della salute pubblica e coordinare tutti gli Stati membri al fine di garantire meccanismi di solidarietà per affrontare future pandemie”. E’ quanto si legge nella lettera inviata alle principali autorità dell’Ue su iniziativa del presidente della Camera, Roberto Fico, e sottoscritta dai presidenti di 10 assemblee dei Parlamenti di 7 Stati membri (Francia, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia), a cominciare dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

“Dovrebbe essere avviato un dialogo franco con i Paesi extra-Ue -auspicano i firmatari del documento- per promuovere la sicurezza alimentare e elevati standard di igiene, come quelli adottati all’interno dell’Unione europea, al fine di prevenire l’emergenza e la diffusione di nuove pandemie”.