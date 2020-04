Coronavirus: Di Giorgi, ‘sostegno a scuole paritarie’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Spero e sono convinta che il Senato approverà l’emendamento del Partito Democratico per sostenere le scuole paritarie e tutte le famiglie che si affidano a un servizio di fondamentale importanza, che rappresenta una parte non secondaria del diritto allo studio nel nostro Paese”. Lo sottolinea la deputata del Pd, Rosa Maria Di Giorgi, componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

“Il rischio che correremmo, infatti, sarebbe quello di veder chiudere migliaia di strutture che non sarebbero in grado di sopravvivere alla crisi innescatasi con il coronavirus. Governo e maggioranza, ma credo che anche la minoranza dovrebbe condividere, non possono lasciare inascoltato l’appello che viene da più parti per assicurare la libertà della scelta educativa nel nostro Paese, salvando realtà animate con professionalità e competenza, cui migliaia di famiglie in Italia si sono sempre affidate con convinzione e fiducia, apprezzando la qualità didattica e i servizi offerti”.