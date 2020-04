Coronavirus: Api, per Pmi sempre più marcato calo fatturato e ordini (3)

(Adnkronos) – Lo scontento, tra gli imprenditori, è marcato. Alla domanda “Come valuta il decreto legge Cura Italia”, il 42,5% non vuole o ritiene troppo presto esprimere un giudizio, il 40% lo giudica negativamente, solo il 17,5% ritiene sia positivo. Tra le motivazioni di un giudizio così duro da parte delle aziende, il fatto che, secondo loro, in questo momento, il Governo non sta facendo il meglio per tutelare il mondo produttivo (13,3%), perché i politici non hanno percezione di cosa sia veramente l’industria (12%), perché non ha focalizzato abbastanza il suo intervento sulle PMI (11,4%), perché non ha messo in campo abbastanza risorse finanziarie (9,5%), perché manca una politica industriale (8,9%).

“Quello che chiedono le pmi – incalza Galassi – sono risposte. Serve mettere, nero su bianco le misure economiche che garantiscano la tenuta del Paese. Ora come non mai, è necessaria una politica industriale che elimini le deficienze che l’Italia ha e che frenano lo sviluppo imprenditoriale. Inoltre, in questa fase di emergenza, si vari un nuovo piano Marshall per salvare il manifatturiero. L’Italia si deve far sentire e battere i pugni sul tavolo internazionale». Per Galassi, infatti, è stato sottovalutato il problema. Ora è tempo di agire. Basta tergiversare”.