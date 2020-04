A Torino il grattacielo Intesa Sanpaolo veste il tricolore

TORINO (ITALPRESS) – Dalla sera del 7 aprile e per 15 giorni una fascia di quattro piani del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino si illumina con i colori della bandiera italiana. "Una piccola iniziativa a impatto zero – ha detto il presidente della banca Gian Maria Gros-Pietro – che racchiude un messaggio di incoraggiamento e di vicinanza nei confronti di tutti. Con questo simbolico abbraccio luminoso, assieme alle numerose azioni concrete intraprese in questi giorni per aiutare nell'emergenza, auspichiamo il concretizzarsi di ulteriori contributi positivi, sostenendo come possibile il morale delle persone".

L'emergenza Covid-19 vede il Gruppo Intesa Sanpaolo tra i principali contributori nel contrasto alla pandemia e nel sostegno a persone, imprese e territori. Il grattacielo che "veste" il Tricolore sara' visibile nelle ore serali, dalle 20 alle 24 circa, e al mattino presto, dalle 5 alle 8. Saranno in particolare la facciata est, verso la citta', e quella ovest, verso l'arco alpino, ad accendersi di verde, bianco e rosso, grazie all'impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale, posizionati nella fascia gia' destinata all'illuminazione di sicurezza.

L'effetto sara' visibile nella parte alta dell'edificio, corrispondente ai piani dal 26 al 29.

