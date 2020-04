Meno ricoveri per Coronavirus in Lombardia, 51.534 i positivi

MILANO (ITALPRESS) – "I dati di oggi ci parlano di una situazione in lento ma costante miglioramento. Lo sforzo complicato che stiamo facendo quindi porta a risultati". Lo ha detto, nel corso dell'ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 51.534, 1.079 piu' di ieri; i ricoveri in ospedale sono 11.914, 95 in meno di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1343, 26 piu' di ieri. I decessi sono arrivati a quota 9.202, 297 piu' di ieri, mentre i dimessi sono 13.863, 437 piu' di ieri. "I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 'solo' 5.500, meno rispetto agli 8.107 di ieri" ha sottolineato Gallera, ricordando che i dati vengano analizzati non sulle 24 ore, ma su un periodo piu' lungo.

La provincia di Milano ha raggiunto gli 11.538, casi di coronavirus, 308 piu' di ieri, quando erano aumentati di 411 unita'. A Milano citta' i casi sono 4645, 112 in piu' rispetto a ieri (quando erano stati 171).

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 9.815. Rispetto a ieri, la crescita e' di 103 unita'. A Brescia invece si sono accertati 137 nuovi casi e il totale e' arrivato a 9.477.

06-Apr-20 18:18