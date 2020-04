Lega di A compatta: senza ripresa stipendi ridotti di un terzo

MILANO (ITALPRESS) – La Lega Serie A, riunitasi oggi in assemblea seppur in video-conferenza, ha deliberato all'unanimita' (non ha votato solo la Juventus, societa' che aveva gia' trovato un accordo con i suoi tesserati) la riduzione di un terzo della retribuzione dei giocatori della massima serie, nel caso non si possa riprendere l'attivita' sportiva. La riduzione sara' invece di due sole mensilita' qualora nei prossimi mesi si riuscisse a concludere il campionato.

06-Apr-20 15:48