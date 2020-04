Una dottoressa “made in Caudium” in prima linea nella lotta anti-Covid. Si tratta di Ilaria Perrotta, 27enne in servizio presso l’ospedale di Vercelli e, in particolare, presso il reparto di Terapia subintensiva. Quella, cioè, dove sono alloggiati i pazienti sottoposti ad ossigenazione per il tramite di casco. Una esperienza forte, si potrebbe pensare, per quella che è, in fondo, una giovanissima.

