Coronavirus: Renzi, ‘si facciano uscire bimbi qualche minuto’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Segnalo ancora la petizione per far uscire almeno qualche minuto i bambini di casa: diamo l’ora d’aria ai più piccoli, lasciamo che qualche passeggino torni a prendere aria. La vicenda Covid durerà ancora mesi, forse due anni: non possiamo pensare di stare chiusi in casa per due anni. Dobbiamo gradualmente costruire una nuova normalità fino a quando arriverà un vaccino a salvarci”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Nel frattempo, i bambini sono anch’essi cittadini con pari diritti: non esponiamoli a rischi, ma dar loro qualche minuto di vita fuori è importante specie per chi non ha un giardino o almeno un terrazzo. A voi può sembrare una piccola cosa, ma chi vive in condominio con bambini piccoli sa che è importante”.