Coronavirus: Renzi, ‘preoccupanti casi Rsa, andranno capite ragioni carneficina’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Emergono preoccupanti reportage sulle Rsa, sull’approvvigionamento costoso e tardivo delle mascherine, su certe zone rosse sottovalutate, su responsabilità imbarazzanti. Non è il momento, adesso. Ma, a tempo debito, qualcuno dovrà far chiarezza su una vicenda che ha causato circa sedicimila morti”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Ora affrontiamo l’emergenza e costruiamo il futuro. Ma non dimentichiamoci nemmeno per un attimo che dovremo capire le ragioni di questa carneficina”.