Coronavirus, Johnson rassicura "In ospedale per dei test di routine"

LONDRA (ITALPRESS) – "Ieri sera, su consiglio del mio dottore, sono andato in ospedale per alcuni test di routine poiche' sto ancora riscontrando i sintomi del coronavirus. Sono di buon umore e mi tengo in contatto con la mia squadra, mentre lavoriamo insieme per combattere questo virus e proteggere tutti". Lo scrive su twitter il premier britannico Boris Johnson, positivo al Covid-19 e ricoverato ieri in ospedale.

"Vorrei ringraziare – aggiunge – tutto il brillante personale sanitario che si prende cura di me e di altri in questo momento difficile. Ricordate di rimanere a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane".

06-Apr-20 16:28