Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Su Sace si sta consumando una lotta di potere tra Pd e m5s su cui IV si tiene fuori”. Lo riferiscono fonti Iv. “L’unica preoccupazione per Italia Viva è la garanzia al 100% per far avere liquidità a chi ne ha bisogno. Non ci interessano le questioni di potere di palazzo”, si fa sapere.