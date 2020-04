Coronavirus: Camera penale Palermo scrive al Governo, ‘piano straordinario per avvocati’ (2)

(Adnkronos) – “Quindi, proprio i giovani avvocati, che da pochissimo hanno espresso e speso le proprie energie per intraprendere l’attività professionale verrebbero ad essere esclusi dal Fondo, non avendo potuto produrre alcun reddito nell’anno di imposto 2018, ovvero nell’anno d’imposta 2019, ovvero nell’anno di imposta 2020 – dice la Camera penale -Dunque, si propone di estendere la possibilità di accedere al “Fondo di ultima istanza” anche agli avvocati che si siano iscritti ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di competenza ed alla Cassa Forense negli anni dal 2018 al 2020 e non abbiano prodotto ancora alcun reddito”. “Come secondo nuovo criterio” la Came penale chiede “che possano accedere al “Fondo di ultima istanza” previsto , ed a partire dal mese di Maggio 2020 , coloro che nel primo quadrimestre del 2020 abbiano avuto un reddito che moltiplicato per tre (dodici mensilità) non sia superiore ad Euro 35.000″.

“Si formula, infine, come terzo nuovo criterio alternativo ai primi due, che possano accedere al “Fondo di ultima istanza” coloro che, pur avendo registrato nell’anno d’imposta 2018 un reddito superiore ad Euro 35.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, invece, nell’anno di imposta 2019 abbiano avuto un reddito non superiore ai 35.000,00 Euro. A tale fine il reddito del 2019 è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività”.