Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Siamo a un passo dai prestiti garantiti al 100% dallo Stato come chiede Italia Viva, il Governo decide in queste ore. Partite Iva, professionisti, aziende facciano sentire la propria voce: subito in prestito 25% del fatturato 2019 garantito dallo Stato per tutti senza burocrazia”. Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.