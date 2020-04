Coronavirus: medico Covid Hospital bacchetta cittadini, ‘maschere Ffp3 solo a sanitari’

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Vorrei condividere un concetto evidentemente non adeguatamente chiaro. Negli ospedali i Dpi (le maschere FFP2 e FFP3) scarseggiano o addirittura mancano per difficoltà di approvvigionamento, ma vedo tanti cittadini per strada che indossano questi presidi mentre vanno a fare la spesa o a passeggio col cane, mai visti tanti cani sofferenti di prostata come in queste settimane. Vorrei chiarire che questi presidi (maschere FFP2 e 3) servono per esclusivo uso del personale medico e infermieristico a contatto con pazienti infetti o potenzialmente infetti”. E’ quanto scrive su Facebook il diabetologo Vincenzo Provenzano, del Covid Hospital di Partinico (Palermo).

“Non solo… queste maschere “tecniche” hanno dei filtri che non fanno entrare i virus ma li fanno uscire! – dice – Quindi se uno dei tantissimi individui positivi al Covid ma asintomatici indossa queste mascherine protegge inutilmente se stesso ma può infettare lo sfortunato vicino di fila per strada o nel pullman”. “La popolazione generale deve usare solo mascherine chirurgiche che sono una barriera meno efficace ma fondamentale al di fuori degli ospedali – dice – È chiaro? Non sottraete maschere FFP2 e 3 agli ospedali, e soprattutto non rischiate involontariamente di propagare il contagio. Poi ricordate che tutte le mascherine sono monouso e dopo averle buttate occorre lavare bene le mani”. “In caso di difficoltà di reperimento di mascherine chirurgiche si possono usare (comprate o fatte in casa) in stoffa a doppio o triplo strato che posso essere lavate ad alte temperature e riutilizzate – conclude -Un uso corretto delle maschere non solo è necessario ma è anche etico nell’interesse di tutti. Soprattutto state a casa voi che potete”.