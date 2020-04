Coronavirus: Fratoianni, ‘da Salvini solo danni, ora è anche ministro del Culto’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Ogni giorno che passa, ringrazio sempre di più il fatto che Matteo Salvini non sia più al governo del Paese, per evitare ulteriori danni all’Italia e ai suoi abitanti.” Lo afferma Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra Italiana.

“In queste settimane – prosegue l’esponente di Leu – cerca affannosamente di risalire la china con idee sempre più bislacche e pericolose. Ora arriva perfino a fare il ministro del culto per riaprire le chiese. Sono curioso di sapere cosa diranno in merito i suoi amici di partito lombardi nel pomeriggio.”

“Cosa non si fa – conclude Fratoianni – pur di raggranellare qua e là qualche voto…”