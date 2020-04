Coronovirus: domani nuova cabina regia, opposizione chiede confronto con Gualtieri (3)

(Adnkronos) – Lo stesso Renzi, parlando soprattutto delle medie e piccole imprese, ha chiesto che i prestiti siano del 25 per cento rispetto ai fatturati dello scorso anno, che la garanzia dello Stato copra il cento per cento e che le restituzioni debbano essere in 100 rate a partire dal 2022.

Altro nodo intricato da sciogliere è quello dell’allentamento di alcuni vincoli legati al decreto dignità con conseguente ripristino dei voucher. Su questo la frattura è di carattere ‘ideologico’, come sarebbe emerso in botta e risposta tra Misiani e Renato Brunetta. Difficile infatti, soprattutto per il Movimento 5 stelle, rinnegare il no ai voucher e ai contratti a termine.

Tuttavia il diffondersi della pandemia porta con sé la necessità di sostituire temporaneamente in servizi essenziali quali supermercati e farmacie lavoratori che vengono colpiti dal virus, oltre l’esigenza di reperire la manodopera per il settore dell’agricoltura. Di qui la richiesta del centrodestra di trovare forme che in qualche modo, senza sconfessare battaglie e visoni politiche, consentano comunque di garantire l’assunzione di lavoratori a tempo.