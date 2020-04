Coronovirus: domani nuova cabina regia, opposizione chiede confronto con Gualtieri (2)

(Adnkronos) – Non basta quindi la disponibilità, che pure dal governo sarebbe stata ribadita, a recepire come ordini del giorno vincolanti gli emendamenti al ‘Cura Italia’ non accolti o a trasformarli in misure da inserire nel nuovo decreto, senza che ne vengano specificati contenuti ed entità.

Due i nodi che vanno sciolti nel confronto tra maggioranza e opposizione. Innanzitutto in che modo e in quale misura garantire un flusso di liquidità alle imprese; con quale tipo di garanzie da parte dello Stato e con quali tempi per la restituzione. Questioni sulle quali il centrodestra attende una risposta chiara da parte di Gualtieri.

Da capire cioè quanti finanziamenti è disposto a coprire lo Stato rispetto ai fatturati dello scorso anno; con quale garanzia e in base a quante rate per la restituzione. Su questi ultimi due punti si parlerebbe di una garanzia del 90 per cento rispetto alla somma avuta in prestito, con un termine di restituzione fissato in 60 mesi, mentre l’opposizione vorrebbe che fosse il doppio, vale a dire in dieci anni.