Coronavirus,Sharon Stone alla Croce Rossa Italiana"Andate avanti angeli"

ROMA (ITALPRESS) – "Ciao, voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni. Ora vedo immagini in cui voi entrate nelle case delle persone per portare fuori le vittime del coronavirus, vi guardo nelle ambulanze parlare con loro attraverso 'tubi' di plastica. Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e sapendo che mettete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione. Voglio soltanto dirvi quanto vi ammiro, quanto sono orgogliosa di voi che intervenite con competenza grazie alle vostre squadre. Quanto significhi per me quello che fate, vi vedo svolgere il vostro servizio, svolgere il vostro servizio in silenzio, con diligenza, con tanta dignita' e attenzione. Sono con voi, vi seguo, il mio cuore e' con voi. Per favore andate avanti, angeli". Cosi' la star del cinema americano, Sharon Stone, in un video messaggio inviato alla Croce Rossa Italiana si rivolge ai tanti volontari impegnati in prima linea nell'emergenza coronavirus. "Vi vedo Croce Rossa. Vi sento Croce Rossa. Vi sono riconoscente, operatori della Croce Rossa. Vi sono profondamente riconoscente, profondamente, profondamente grata. Sono incredibilmente orgogliosa e prego per voi ogni singolo istante del vostro servizio, ogni istante del vostro servizio. Che Dio vi benedica" conclude la celebre protagonista di film di successo e che nel 2018 proprio in Italia, a Roma, ha ricevuto la Medaglia d'Oro della Croce Rossa.

04-Apr-20 21:52