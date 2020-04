Coronavirus: sindaco Messina, ‘polemiche su raccolta uova? Ignobile attacco dei soliti noti’

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) – “Si è trattato purtroppo del solito ignobile attacco dei soliti noti”. Così, il sindaco di Messina Cateno De Luca commenta con l’Adnkronos la polemiche che lo vede protagonista per un post in cui racconta di avere raccolto delle lattughe e delle uova per i genitori a Fiumedinisi, nel messinese, a 30 km da Messina. In Sicilia vige il divieto di spostarsi da un comune all’altro. “Io non solo sono residente a Fiumedinisi – spiega ma ci abito, quindi sono domiciliato a tutti gli effetti. Lì vivono mia moglie e i miei due bambini. E a 150 metri d’aria abitano i miei genitori. La mia vita si svolge a Fiumedinisi. Quella mattina mia madre mi ha chiamato per chiedermi di prendere uova e lattughe. Ero dotato di autocertificazione, perché sono ligio al dovere. E’ ovvio che dalla finestra li ho salutati a distanza, nonostante non li vedessi da 15 giorni e non facevo il mio dovere di figlio”. “Il mio è stato un approvigionamento alimentare – spiega – invece di prenderli al supermercato li ha presi da mia madre. Tutto qui”.