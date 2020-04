Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il Comune risponda, non a me ma ai bresciani: almeno in questo momento drammatico, la togliamo questa tassa sul trasporto delle bare o no?”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha sollevato il caso dei circa 142 euro chiesti dal Comune di Brescia per il trasporto dei feretri.