Coronavirus: Cambiamo, bene aperture governo, ora misure condivise

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo ricevuto segni di apertura da parte del governo su alcune nostre proposte durante l’incontro con le opposizioni, in particolare sulla possibilità di esentare dall’Iva e dalle accise i dispositivi di protezione individuali donati e sulla salvaguardia dei lavoratori transfrontalieri. Auspichiamo che la riunione di domani, alla quale sarà presente anche il ministro dell’Economica, Roberto Gualtieri, si concentri anche sugli strumenti in discussione in sede europea e sui criteri per elaborare un piano di ripartenza. Riteniamo fondamentale che questi siano temi condivisi con le opposizioni affinché, nel clima di collaborazione instaurato, la cooperazione fra forze politiche sia concreta e produttiva”. Lo affermano i componenti dell’esecutivo e i parlamentari di ‘Cambiamo con Toti’, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Pino Bicchielli, Manuela Gagliardi, Adriano Palozzi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli, Alessandro Sorte.