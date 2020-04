Finanziamento europeo da 2,3 mln per progetto Universita' Tor Vergata

ROMA (ITALPRESS) – "Smart-TURB", progetto di frontiera tra la fisica applicata e l'ingegneria teorica del Prof. Luca Biferale, Dipartimento di Fisica dell'Universita' Roma "Tor Vergata", ha ottenuto un ERC Advanced Grant, un finanziamento da parte del Consiglio Europeo delle Ricerca, pari a circa 2.3 milioni di Euro.

Il progetto sviluppera' una piattaforma numerica in grado di integrare strumenti che utilizzano l'Intelligenza Artificiale per studiare e controllare i fluidi turbolenti in maniera innovativa.

Il progetto Smart-TURB, orientato a sviluppare non solo la ricerca di base, ma anche nuove tecnologie nel campo della fisica applicata, geofisica, scienza dell'atmosfera e ingegneria, e' tra gli 11 progetti italiani finanziati dal Consiglio Europeo delle Ricerca (ERC) e tra i due soli finanziati nel campo della Scienze Fisiche e Ingegneristiche.

Il progetto si inserisce nell'ambito di un terzo modo di fare scoperte scientifiche, attraverso l'utilizzo di supercomputer, affiancando i due modi standard, la teoria e gli esperimenti.

"Quello che oggi viene definito 'third mode of discovery' – afferma Biferale.

