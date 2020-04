Coronavirus: Toninelli a Fontana, sanità è regionale, responsabilità tue’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Noi cittadini lombardi dobbiamo sentire una costante giornaliera polemica da parte della Regione, della Lega, da Fontana a Gallera, che attacca il governo. Non se ne può più, e lo dico da cittadino lombardo. La sanità è di competenza della Regione. Che Fontana oggi dica che ‘arrivano solo briciole da Roma’ significa scaricare la propria responsabilità su altri”. Così, in un video su Facebook, il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli, commentando l’intervista rilasciata oggi dal governatore della Lombardia Attilio Fontana.

“Lo Stato ha fatto degli errori? Sì, fino al 2018 ha tagliato la sanità. Ma una volta stanziati i soldi alle singole Regioni, sono le Regioni e chi le amministra che decide come impegnarli. E la Lombardia, dobbiamo dirlo, ha fallito perché ha destinato i soldi alla sanità privata che ha competenze diverse rispetto a quelle che servono oggi per salvare vite umane”, conclude Toninelli.