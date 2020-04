Coronavirus: Losacco (Pd), ‘trovate Musumeci scalfiscono credibilità istituzioni’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Se non fossimo in una situazione di grave emergenza, ci sarebbe soltanto da ridere per l’ultima uscita del Presidente Musumeci, che raschiando il barile di un autonomismo fuori tempo massimo, invoca a sè il controllo dell’esercito per la gestione dell’emergenza”. Lo sottolinea il commissario regionale del Pd Sicilia, Alberto Losacco.

“Peccato che una proposta simile richiederebbe un lungo iter istituzionale, ma soprattutto si fatica a capire perchè il Presidente della Regione perda il suo tempo con queste discutibili trovate comunicative quando ci sono cose molto più serie di cui preoccuparsi. La scorsa settimana il Partito Democratico aveva lanciato un appello al Governatore per mandare in quarantena le polemiche e costruire una cabina di regia tra maggioranza e opposizione, sulla scia di quella che si sta facendo a Roma e in altre regioni”.

“Purtroppo il nostro appello è caduto nel vuoto e Musumeci insiste con proposte insensate, che contribuiscono solo a far crescere la preoccupazione tra i cittadini. Questo modus operandi sta scalfendo la credibilità della più alta istituzione regionale, e questo non aiuta di certo il lavoro di medici, forze dell’ordine e tutti coloro che sono in prima linea per combattere l’emergenza. Ne siamo profondamente rammaricati perché, come abbiamo ripetuto in più occasioni, questo dovrebbe essere il momento dell’unità e dell’impegno di tutti per sconfiggere un nemico che riguarda tutti, nessuno escluso.”