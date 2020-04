Coronavirus: Fontana, ‘arrivata da Iss certificazione per nostre mascherine’ (2)

(Adnkronos) – “E’ davvero una bella notizia. Un responso che attendevamo da giorni”, ha aggiunto Fontana. La certificazione dell’Istituto Superiore della Sanita’ è arrivato per la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione delle mascherine prodotte in Lombardia dall’azienda Fippi di Rho in provincia di Milano, che è in grado di produrne 900mila al giorno.

L’Iss ha confermato la rispondenza del prodotto alla normativa tecnica e ai requisiti ‘Mascherine facciali ad uso medico – requisiti e metodi di prova’, a quelli di biocompatibilita’ e di produzione implementata gestita secondo un sistema di gestione di qualità e ha dichiarato la rispondenza del prodotto alla normativa tecnica ed ai requisiti richiesti.

Fino al termine dell’emergenza, Fippi potra’ dunque produrre e commercializzare le mascherine. “La nostra perseveranza – dice l’assessore al Bilancio Davide Caparini – e’ stata premiata. Un pressing a tutto campo che ci consente di dotare la Lombardia, ma non solo la nostra regione, di una nuova e importante produzione di dispositivi di prevenzione individuale quanto mai importanti e necessari”.